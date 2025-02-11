堀江貴文氏（2024年4月撮影）日刊スポーツ

堀江貴文氏「日本も一円玉廃止しよう」と提言 反響の声続々

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • トランプ米大統領が1セント硬貨の製造中止を命じたと報じられた
  • 堀江貴文氏は11日までにXで、「日本も一円玉廃止しよう」と投稿
  • これには「確かに！」「コスト考えればありかな」など反響が寄せられた

◆堀江貴文氏が「日本も一円玉廃止しよう」と提言

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