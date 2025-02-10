サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、左右の角度と高さの調節が可能で、耐荷重50kgで42〜75インチの大型テレビまで対応する卓上テレビスタンドの「100-PLD001」を発売した。■角度自由自在！見やすく調整できる左にも右にも45度の角度調整が可能なこのテレビスタンド。お部屋のレイアウトに合わせて最適な視聴ポジションを簡単に設定できる。家族や友人と一緒に映画鑑賞をする際にも、全員が快