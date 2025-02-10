ＣＥホールディングスが急反騰し昨年来高値を更新している。前週末７日の取引終了後に発表した第１四半期（２４年１０～１２月）連結決算が、売上高３７億９７００万円（前年同期比１９．８％増）、営業利益３億９０００万円（同２．１倍）、純利益２億円（同４．５倍）と好調な滑り出しとなったことが好感されている。 主力の電子カルテシステムの販売・保守が好調に推移したことに加えて、医薬品・医療機器開