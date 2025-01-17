農林水産省は、1月17日（金）の“おむすびの日”に、公式Xを更新。「衝撃のおいしさ」になるというおにぎりのレシピを公開した。【写真】「衝撃のおいしさ」のおにぎりレシピ■ごま油を加えておいしさアップ！今回農林水産省が投稿したのは、昆布と梅干しと一緒にフライパンで炊いたごはんでおにぎりを作るというレシピ。「フライパン1合炊飯」のやり方は、お米1合に水220mlを入れ、30分浸水した後、フタをしたまま、＜【強