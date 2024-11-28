（株）サムデイ（TDB企業コード：987578731、資本金2000万円、東京都港区麻布十番2-3-5、代表郄橋裕氏）は、11月25日に東京地裁へ自己破産を申請した。当社は、1993年（平成5年）10月に設立。芸能プロダクションとして、テレビタレント、俳優、女優、プロスポーツ選手のマネジメントなどを手がけ、所属タレントとしては、エンターテインメント分野では藤原紀香や篠田麻里子、スポーツ分野ではサッカーの山本昌邦氏や福西崇