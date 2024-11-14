11月20日に浦和競馬場（さいたま市南区）で第45回「浦和記念（JpnII）」が開催されます。昨年の勝ち馬はディクテオン。騎乗予定だったライアン・ムーア騎手がケガのため急きょ本田正重騎手へと乗り替わりになったものの、5番人気から見事勝利しました。2024年の出馬表（枠順）は11月17日に発表されます。今年はどの馬がどんなドラマを見せてくれるのか、競馬ファンにとっても要注目のレースとなっています。この日は重賞競走という