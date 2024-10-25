2024年11月21日（木）～12月1日（日）東京・CBGKシブゲキ!!にて、OFFICE SHIKA×海外児童文学シリーズ vol.1 音楽劇『姉さんは、暖炉の上の、壺の中-My Sister Lives on the Mantelpiece』が上演される。この度、メインビジュアル公開＆配信公演が決定した。 英国文学賞のブランフォード・ボウズ賞・ベティ・トラスク賞を受賞し、2017年全国学校図書館協議会・選定図書にも選ばれた、アナベル・ピッチャ&#12540