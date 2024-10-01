子どもの成長に合わせた遊びをすると、楽しむ様子が見られてかわいらしいですよね。今回はzumi(©zmm.zmzm)さんの娘・ぷいちゃんの、指さしが上手になったころのエピソードです。つみきを見せ、どっちがいい？と尋ねたママ。さて、ぷいちゃんはどちらを選ぶのでしょうか。 ©zmm.zmzm ©zmm.zmzm ©zmm.zmzm ©zmm.zmzm ©zmm.zmzm ©zmm.z