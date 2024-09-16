とちぎテレビ サッカーＪ２の栃木ＳＣは１５日、ホームのカンセキスタジアムとちぎで水戸ホーリーホックと対戦し、２対３で逆点負けを喫しました。 ５試合連続で勝ちがなくＪ３の自動降格圏、１８位に沈む栃木は前半６分、フォワードの宮崎が左サイドで相手の背後に抜け出し、センターリング。 中に詰めていたディフェンダーの福島のシュート性の当たりを再び宮崎が押し