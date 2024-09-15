厳しい残暑が続き、今日は福岡県朝倉市では最高気温が38℃を超えました。今週半ばまでは猛暑が続きますが、今週後半になるとこの暑さもようやく落ち着く見込みです。もう少しの間、暑さ対策をしっかりしてお過ごしください。9月の九州での最高気温1位を更新今日15日(日)は、東北や北陸付近に延びる前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込み、西日本と東日本を中心に9月半ばとは思えないほどの猛暑となっています。最高気温(14時