入場から視線が釘付け藤井聡太（21歳）、伊藤匠（21歳）という同学年の天才2人が戦う将棋の叡王戦5番勝負。第4局は5月31日に行われるが、将棋界に君臨する絶対王者が初めてカド番に追い込まれたことで「1強時代が終わるのか」と注目されている。両者は小学3年生のときに全国大会の準決勝で対戦し、藤井八冠は伊藤七段に敗北して号泣した。この因縁ゆえ、伊藤七段は「藤井を泣かせた男」と紹介されることが多いが、この物語にはもう