激しい腹痛を訴えていたお笑いコンビ「NONSTYLE」の井上裕介（44）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。原因が「小腸アニサキス」だったことを明かした。井上は25日夜に「夕方から急にお腹が痛くなって、数時間我慢したけど、やっぱり我慢の限界で夜間診療の救急病院に数件電話したけど、全部断られた」と、腹痛により病院に問い合わせるも、全て断られていたことを報告していた。「理由は他の患者さん対応で手一杯との