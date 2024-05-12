今やテレビで観ない日がないほど、各局のバラエティ番組に引っ張りだこの「あのちゃん」こと「あの」。多忙な日々を過ごすあのだが、低すぎる生活力で共演者や視聴者をざわつかせている。【写真】あのちゃんとの熱愛が囁かれた男性芸能人との生配信映像電子レンジがトラウマなあのちゃん3月22日に放送された『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では、《電子レンジってあるじゃないですか。あれがいまだに使い方が難しい》