親会社と子会社の骨肉の争いBTSを生んだ韓国の最大手芸能事務所HYBE（ハイブ）に激震が走っている。HYBEの子会社でNewJeans（ニュージーンズ）を擁するレーベル「ADOR（アドア）」が独立して経営権の奪取を計画していたと韓国メディアが一斉に報道。親会社と子会社の骨肉の争いが表面化したのだ。投資家の懸念がふくらんでHYBEの株価は暴落し約1000億円が吹っ飛んだというから深刻だ。新聞各紙は一面で報じファンの間からは「New