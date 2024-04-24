4月23日に「文春オンライン」で、人気YouTuber・ヒカル（32）との熱愛が報じられた内田理央（32）。報道後、内田のInstagramにはファンからの非難コメントが寄せられていた。「文春オンライン」では、今月21日の夜、2人が高級寿司店で食事後にタクシーでヒカルの高級マンションへ行き、“お泊まりデート”したことが写真付きで報じられている。そもそもヒカルは今月11日にはYouTuber仲間のエミリンとのコラボ動画で新恋人の存在を