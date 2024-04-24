この記事をまとめると ■ヘンタイ的なクルマ好きがやりがちなものを7つピックアップ ■クルマ好きでもなかなかできない言動を無自覚でやってしまう人ほどヘンタイ度は高い ■ヘンタイ同士で情報交換をすればよりクルマの知識を深めることができる クルマが好きすぎて度を越した愛情表現に変化！ 結論から申し上げましょう。「ヘンタイ」はほめ言葉です。あとは本人が自覚しているかどうか。まわりから見て、自覚していない人ほど