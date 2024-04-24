亀梨和也、石原さとみ「Destiny」第3話より（C）テレビ朝日モデルプレス

「Destiny」石原さとみ＆亀梨和也、ラスト30秒の禁断ラブシーンに反響

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 石原さとみが主演を務めるドラマ「Destiny」の第3話が23日に放送された
  • 亀梨和也と12年ぶりに再会した主人公が、言葉を交わさずにキスをするシーン
  • SNS上では「苦しくて切ない」「見惚れる美しさ」などの声が上がった
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