個人視聴率的には大成功民放のプライム帯（午後7〜同11時）の春ドラマ16本が、ほぼ終了した。最終回の個人視聴率（全世代）をランキングしてみたい。コア視聴率（調査対象13〜49歳に絞った個人視聴率）も付記する。また、そのドラマが第1回から、どれくらい視聴率を伸ばしたのか、減らしたのかも数値化したい。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】【Believe】「さすがに今回の髪型は