ナショナルズ１−４ドジャース」（２３日、ワシントン）ドジャースは逆転勝ち。２連勝で貯金３とした。八回に代打アウトマンの適時打が決勝打となった。大谷翔平選手は「２番・指名打者」で出場し、４打数１安打１打点１四球。３−１の九回の打席で２試合連発となる６号ソロを放ち、リードを広げた。右中間２階席に飛び込む今季自己最長１３７メートルの豪快な一発。打球速度１９１キロは今季メジャー最速の打球だった。