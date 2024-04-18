【AFP＝時事】アラブ首長国連邦（UAE）で16日、記録的な大雨が降り、最大都市ドバイ（Dubai）では一夜明けた17日、幹線道路や空港など交通網が混乱を極めた。16日の降水量は最大259.5ミリと、75年間の観測史上最大となった。片側6車線の幹線道路は冠水し、渋滞が発生。首長国の一つ、ラスアルハイマ（Ras Al-Khaimah）では70歳の男性が車ごと押し流されて死亡した。ドバイ国際空港（Dubai International Airport）近くでは、