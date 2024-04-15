元タレントの木下優樹菜さんが、2024年4月14日にインスタグラムを更新し、「一生おきにいり」の靴を履いた写真を公開した。しかし、ファンらからはトップスに注目が集まり、「この服どうなってるんだ」などとする声が寄せられている。ストーリーズでトップスのブランドも紹介木下さんは、「21歳の時PRADAで買ったトラ（正しくは絵文字）柄ぺたんこ靴は一生おきにいり...」として、ジーンズにトラ柄の靴を履いた画像を公開した。上