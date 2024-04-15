N-VANのEVタイプ。2024年秋に発売を延期へホンダは2024年4月12日、新型軽商用EV（電気自動車）「N-VAN e:（エヌバン イー）」について、2024年秋に発売を延期すると発表しました。N-VAN e:（画像：ホンダ）。当初は2024春の発売を予定していた同車両の延期理由に関して、ホンダは「一部部品の量産に向けた生産体制の整備遅れのため」としています。なお、先行予約は5月に開始するほか、価格、主要諸元などの詳細情報については