違法賭博疑惑によってロサンゼルス・ドジャースから解雇された、大谷翔平（29）の元通訳である水原一平氏（39）。4月11日、その近況が判明した。さかのぼること3月21日、違法なブックメーカーで賭博し、「大谷から巨額の窃盗を行った」と大谷の代理人弁護士から告発されたと報じられた水原氏。米スポーツ専門チャンネル「ESPN」は大谷の銀行口座から「少なくとも450万ドル（約6億8000万円）」が送金されたとも伝えていた。その約1