「県道360号線 月まで3Km」【写真】「槍持ってる人にしか見えん」マニアに有名な看板ええっ！どういうこと？！と思わず叫んでしまいそうな方面看板。設置されているのは静岡県浜松市天竜区の県道360号線。「この交差点看板、槍を持って走る人にしか見えない！」こんなコメントが多数寄せられるのは、静岡県富士市にあるまた別の交差点看板。この2つの看板、どちらも実在するものです。住宅地図で知られる「ゼンリン」（本社・福岡