¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£²Æü¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤½÷À­¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¾·¤¤¤¿Æ±ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Îº©¿Æ²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÌîÅÞÂ¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£Æ±Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È?²á·ã¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼?¤È¤Ê¤Ã¤¿º©¿Æ²ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î£±£¸Æü¸á¸å£µ»þ£³£°Ê¬¡¢£Â£Ç£Í¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢½÷À­¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥Þ¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¥º¡×¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀÄÇ¯¶É´Ø·¸¼Ô¤é£µ£°¿Í¡£ÅÞËÜÉô¤«¤é¤ÏÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤À¤Ã¤¿Æ£¸¶¿ò½°±¡µÄ°÷¤ÈÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«