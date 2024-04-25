自民党の宮沢博行元防衛副大臣が２３日に突然、辞職願を届け出たのは案の定、下半身スキャンダルが理由だった。「文春オンライン」は２４日、宮沢氏が２８歳女性と不倫していたとの疑惑を報じた。文春オンラインによれば、宮沢氏は２０２１年に出会い系カフェで知り合った女性と都内で同棲していたという。宮沢氏は妻子ある身だ。それだけではない。２５日発売の「週刊文春」では同棲だけでなく、出会い系サイトに「ひろゆき」