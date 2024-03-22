マイケル・ジャクソンの息子ビギ（旧名ブランケット）・ジャクソンが、祖母キャサリンさんがマイケルの遺産を使い、以前の執行人からの過去の判決に上訴するのを阻止しようとしている。 【写真】父の面影があるビギ・ジャクソン ２００９年に５０歳で亡くなった推定１億１１５０万ドル（約１６７億９０００万円）相当の遺産を残した「キング・オブ・ポップ」ことマイケルの遺族は、複雑な法廷闘争に巻き込まれており、巨額の