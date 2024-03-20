マンUの18歳メイヌーが注目イングランド代表のギャレス・サウスゲイト監督はブラジル代表、ベルギー代表との親善試合に向けた代表メンバーに、イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドの18歳MFコビー・メイヌーを招集した。FAカップ準々決勝のリバプール戦（4-3）で日本代表MF遠藤航ともマッチアップし、強烈なインパクトを残した逸材はスターダムへの階段を一気に駆け上がっている。ユナイテッドアカデミー出身のメイヌ