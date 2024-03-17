イギリスでは電車内の痴漢撲滅のために、性暴力などを報告するためのホットライン「#61016」があります。そしてイギリス運輸警察の警察は被害者や目撃者の通報を促進するキャンペーンを打ち出しているのだそう。ここでは＜コスモポリタン イギリス版＞が行った、「#61016」の稼働状況やイギリスにおける痴漢被害の実態、被害者に通報を促すことの是非、そして警察の意識などを多角的に取材した記事をお届けします。※記事には、性