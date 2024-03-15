カミラ・ワリエワドーピング違反による資格停止処分を受けたフィギュアスケート女子のカミラ・ワリエワロシア）が、13歳だった2020年1月から約2年間にわたり、ロシアの行政機関から56種類の薬やサプリメントなどを提供されていたと14日、英BBC放送が伝えた。スポーツ仲裁裁判所（CAS）が明らかにし、世界反ドーピング機関（WADA）が定める禁止物質は含まれていないという。17歳のワリエワは、22年北京冬季五輪でドーピング