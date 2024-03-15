「えっ…！」給油ノズルに違いがあった？最近はセルフのガソリンスタンドが増加し、自分でクルマの給油をするドライバーも多くなっています。ガソリンスタンドの給油ノズルは油種によって違いがありますが、これは一体何故なのでしょうか。給油ノズルの太さが違う理由とは2023年8月に一般財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターが公表した「セルフSS出店状況調査結果について」という資料によると、2023年3月