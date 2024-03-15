神奈川県にある団地で、20人ほどの制作スタッフに囲まれていた二人の演技派俳優、阿部サダヲ（53）と古田新太（58）。真剣な表情で台本を読み込み、現場には緊張が走る。しかし、いざカメラが回ると空気は一変。二人は笑顔で会話を交わし、完全に作品の世界に入り込んでいった――。ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）が快進撃を続けている。第６話の世帯平均視聴率は、前回に続き番組最高タイとなる8.3％を記録。SNSでも