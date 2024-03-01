WWE】SMACKDOWN（2月23日・日本時間24日）女子レスラーが「襲撃を受けた」と足を引きずりながら医務室に突如担ぎ込まれるアクシデントが発生。日本人タッグとの対戦が決まったひと幕に多数の反響が寄せられた。【映像】トレーナーの処置に「痛い」悶絶の瞬間WWEで、仲間割れから分裂状態にあるヒールユニット“ダメージCTRL”。所属メンバーの日本人、イヨ・スカイ、カイリ・セイン、アスカと袂を分かったダコタ・カイが襲撃