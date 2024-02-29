「初月から30万円以上稼げます」などと副業の勧誘をした上で、本来は入る必要のない高額な「サポートプラン」への契約を勧めていた副業サポート事業者2社について、消費者庁は注意するよう呼びかけました。消費者庁が消費者安全法に基づき注意喚起を行ったのは、大阪市の副業サポート事業者「株式会社協栄商事」と「株式会社フィールド」の2社です。消費者庁によりますと、2社はいずれも「初月から30万円以上稼げます」などと副業