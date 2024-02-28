草なぎ剛が人気YouTuberとのコラボ動画で、再生回数が振るわずにガッカリ。どうやら視聴者の中には“草なぎが出るわけない”と勘違いした人もいたようで、コメント欄には「サムネ詐欺だと思った」という声も寄せられた。【映像】「詐欺」だと思われたコラボ動画のサムネABEMAにて2月25日（日）に放送された『ななにー 地下ABEMA』#14では、「目指せYouTubeで720万回再生男 結果発表」の後編が届けられた。以前、番組では稲垣吾