¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×2024Ç¯4·îÃæ½ÜÈ¯Çä!! ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
Ì¡²è²È¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÁ´6¼ï¢¨¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡£²Á³Ê¡§880±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯4·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º(¢¨) ¤«¤éÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤¿Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥ß¡×¡Ö¥³¥í½õ¡×¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ¡×¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×°Ê³°¤Î5¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥È¥ß¥«¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢6¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿§êô¤»¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´é¤òÂç¤¤¯ÇÛ¤·¡¢¼ÖÎ¾¥«¥é¡¼¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Í·¤Ö¡¦¾þ¤ë¡¦½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡Ê¢¨¡Ë¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤é¡Ö¥È¥ß¥«¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉý¹¤¤¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÅ¸³«¡£
[¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥«HP] www.takaratomy.co.jp/products/tomica/lineup/dream/index.htm
¡Ú¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¾Ò²ð¡Û
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡£
¼ÖÎ¾¥«¥é¡¼¤ÏÌ¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÀÄ¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÎë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²«¿§¤ÇÉ½¸½¡£¥ë¡¼¥Õ¤Î¥¿¥¤¥à¤Õ¤í¤·¤ÊÁ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢£¥É¥é¥ß
¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤ÎÍ¥½¨¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Ëå¡Ö¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡Ê¼Ö¤ÎÁ°¸å¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡Ë¤Ï¼óÎØ¤Î¿å¿§¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÂæ¡£
¢£¥³¥í½õ
Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤ÎÈ¯ÌÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ´¤ä°¦¾ð¤¬°î¤ì¤¿Ì¡²è¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥«¥é¥¯¥ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥³¥í½õ¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
Î¾¥µ¥¤¥É¤ËÏÓ¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡¢¥ê¥¢¤Ë¼ÖÎØ¤Î¤Ä¤¤¤¿Åá¤ò°õºþ¤·¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ç¡Ö¥³¥í½õ¡×¤ÎÆÃÄ§¤òºÆ¸½¡£
¢£¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó
Ì¡²è¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¤«¤é¥Í¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ì¥¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¼ª¡¢¥ê¥¢¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤·¤Ã¤Ý¤ò°õºþ¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤òÉ½¸½¡£Ì¡²è¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Í¥¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î°ìÂæ¡£
¢£¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ
Ì¡²è¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤À¤±¤ÉÀÕÇ¤´¶¤¬¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÂæ¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÇò¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ¤ÎÉþ¤òÉ½¸½¡£
¢£¥Á¥ó¥×¥¤
Ì¡²è¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¤«¤éËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê²Ê³Ø¡È²ÊË¡¡É¤ò»È¤¦¥Þ¡¼¥ëÀ±¿Í¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¤¬¥È¥ß¥«¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
´Ý¤¤¼ÖÎ¾¤ËÂç¤¤Ê¼ª¤ä¤·¤Ã¤Ý¤â°õºþ¤ÇÉ½¸½¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢£¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯4·îÃæ½ÜÈ¯Çä
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§3ºÐ°Ê¾å
¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§¥È¥ß¥«ËÜÂÎ¡ß1
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡§Á´6¼ï¡Ê¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥ß¡×¡Ö¥³¥í½õ¡×¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ¡×¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¡Ë
¡Ê¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§
W35mmx H33mmx D54mm¡Ê¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö¥É¥é¥ß¡×¡Ö¥³¥í½õ¡×¡Ë
W32mmx H35mmx D55mm¡Ê¡Ö¥Ý¥³¥Ë¥ã¥ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó£±¹æ¡×¡Ö¥Á¥ó¥×¥¤¡×¡Ë
¼è¤ê°·¤¤¾ì½ê ¡§
Á´¹ñ¤Î´á¶ñÀìÌçÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹Åù¤Î´á¶ñÇä¾ì¡¢¥È¥ß¥«ÀìÌçÅ¹¡Ö¥È¥ß¥«¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥â¡¼¥ë¡×¡Êtakaratomymall.jp/¡ËÅù
¸ø¼°HP¡§¡¡www.takaratomy.co.jp/products/tomica/sp/f90/
¢£ Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ËÜÌ¾¡¢Æ£ËÜ¹°¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È¡¡¤Ò¤í¤·¡Ë¡££±£¹£³£³Ç¯£±£²·î£±Æü¡¢ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
£±£¹£µ£±Ç¯¡¢¡ÖÅ·»È¤Î¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Þ¤ó¤¬²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££±£¹£µ£´Ç¯¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ÂÂ¹»ÒÁÇÍº¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¤·¡¢àÆ£»ÒÉÔÆóÍº¡É¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡£
£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢àÆ£»Ò¡¦£Æ¡¦ÉÔÆóÍº¡É¤È¤·¤Æ¡ÖÂçÄ¹ÊÔ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢»ùÆ¸Ì¡²è¤Î¿·»þÂå¤òÃÛ¤¯¡£
¼ç¤ÊÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¥ª¥Ð¥±¤Î£ÑÂÀÏº(¶¦Ãø)¡×¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¥¥Æ¥ì¥ÄÂçÉ´²Ê¡×¡Ö£Ó£ÆÃ»ÊÔ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡£
£±£¹£¹£¶Ç¯£¹·î£²£³Æü¡¢£¶£²ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤ë¡£
ÂåÉ½ºî¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ï¡¢£²£°¤ÎÃÏ°è¤È£±£·¤Î¸À¸ì¤ÇËÝÌõ¢¨¤µ¤ì¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¢¨£²£°£²£²Ç¯£¸·î¸½ºß
¢£¡Ö¥È¥ß¥«¡×
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤ËÆüËÜ½é¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¹ñ»º¼Ö¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñÀ½¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¹ñ»º¼Ö¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¡¢º£¤Ç¤Ï¿Æ»Ò£³À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×£±,£±£´£°¼ï°Ê¾å¤Î¼Ö¼ï¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï£·²¯£²,£µ£°£°ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡Ê£²£°£²£³Ç¯£´·î»þÅÀ¡Ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥«¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤«¤éÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡Ötomica¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¸³«¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÉý¹¤¤Êý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤â¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¥È¥ß¥«¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡www.takaratomy.co.jp/products/tomica
(C) £Ô£Ï£Í£Ù¡¡(C)Fujiko-Pro
>> ¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥È¥ß¥« Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×2024Ç¯4·îÃæ½ÜÈ¯Çä!! ¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é