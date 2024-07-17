バハモンドオウギハクジラクジラとみられる死骸/New Zealand's Department of Conservation（ＣＮＮ）ニュージーランド南島の海岸に「世界一希少なクジラ」、バハモンドオウギハクジラクジラとみられる死骸が打ち上げられ、専門家らが確認を急いでいる。同国の自然保護当局が１５日に発表したところによると、今月４日に南島東岸の村で死骸が見つかったとの報告を受けた。体長５メートルで、「バハモンドオウギハクジラ」の雄とみ