渋谷の街に、炎に包まれたセフィロスが出現!? 「FINAL FANTASY VII REBIRTH」発売直前企画、本日2月18日(日)より続々スタート！
「FINAL FANTASY VII REBIRTH」（ファイナルファンタジーVII リバース）の発売（2024年2月29日（木）発売予定）を記念して、本日2月18日（日）より東京都内各所で、本作に登場するキャラクターたちへフォーカスした発売直前企画がスタートした。
【企画第一弾：キャラクターたちが、山手線の車両をジャック！（2月18日（日）〜）】
※画像・イラストはイメージ。
発売直前企画の第一弾として、2月18日（日）よりJR山手線の一部車両および車内に本作の広告が掲出される。
車両へのキャラクターラッピングに加え、車内には1997年に発売された「ファイナルファンタジーVII」のキャラクターたちが、最新作のREBIRTHでどのように生まれ変わったのかをご覧いただけるポスター等が掲出される。「生まれ変わるために。」をコンセプトにしたグラフィックで、かつてFF7を楽しんだファンにも、またFF7を知らない人にも、27年の時を経た進化を楽しめる。
※本件に関するJR東日本及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。また、広告をご覧になられる方は必ず入場券等をお買い求めの上、入場をお願いいたします。
※ご乗車やご覧の際は、携帯電話のご利用に関してなどマナーへのご協力お願いいたします。
※期間中、運行状況・ダイヤの乱れ等の影響により、予告なしに運休となる可能性あり。
【企画第二弾：7夜連続、発売カウントダウンTVCM放映！（2月22日（木）〜）】
第二弾として、発売1週間前の2月22日（木）より、7夜連続で「FINAL FANTASY VII REBIRTH発売カウントダウンTVCM」が放映される*。
本CMでは、主人公のクラウドやティファ、エアリスをはじめ、REBITHで生まれ変わる主要キャラクターたちの物語を、各キャラクターの心情と共に描く。各キャラクターの胸に秘める想いを知ることで、「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のストーリーをさらに深く楽しめる。2月17日（土）から「ストーリー篇」「バトル・フィールド篇」の新CMも放映中。
※放映地域：関東、関西、中京、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島
※屋外広告放映媒体：ＪＲ東日本 Ｊ・ＡＤビジョン ステーションネットワーク、東京メトロ MCV1weekスポットネットワークセット
【企画第三弾：炎に包まれたセフィロスが渋谷に出現！（2月26日（月）〜）】
第三弾として、2月26日（月）より渋谷某所にて、炎に包まれたセフィロスの屋外広告が実施される。FF7で最も印象的なワンシーン、炎上するニブルヘイムに佇むセフィロスを、大迫力で楽しめる。
【屋外広告掲出情報】
■「生まれ変わるために。」山手線車両ジャック
・実施期間：2024年2月18日（日）〜3月2日（土）
・実施場所：JR山手線一部車両（車体ラッピング、中吊りポスター、ドア横ステッカー、ドアガラスステッカー、戸袋ステッカー、ツインステッカー等）
■ＪＲ東日本 Ｊ・ＡＤビジョン ステーションネットワーク掲出広告
・実施期間：2024年2月19日（月）〜3月3日（日）
・実施場所：JR池袋・新宿・渋谷・五反田・品川・高輪GW・有楽町・東京・秋葉原・巣鴨・吉祥寺・浦和・大宮・横浜・桜木町・高田馬場・東京・恵比寿・赤羽駅
■東京メトロ MCV1weekスポットネットワークセット掲出広告
・実施期間：2024年2月19日（月）〜3月3日（日）
・実施場所：東京メトロ銀座、日本橋、上野、溜池山王、新宿、池袋、六本木、恵比寿、秋葉原、飯田橋、明治神宮前、豊洲、有楽町、高田馬場、北千住・虎ノ門ヒルズ駅
※本件に関するJR東日本・東京メトロ及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。また、広告をご覧になられる方は必ず入場券等をお買い求めの上、入場をお願いいたします。
※ご乗車やご覧の際は、携帯電話のご利用に関してなどマナーへのご協力お願いいたします。
※期間中、運行状況・ダイヤの乱れ等の影響により、予告なしに運休となる可能性あり。
■「燃え上がるセフィロス」渋谷屋外広告
・実施期間：2024年2月26日（月）〜3月3日（日）
・実施場所：東京都渋谷区某所
【CM放映情報】
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH」特別カウントダウンTVCM
・放映期間：2月22日（木）〜放映予定
※放映地域：関東、関西、中京、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島
＜「FINAL FANTASY VII REBIRTH」ストーリー篇／バトル・フィールド篇＞
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH」ストーリー篇
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH」バトル・フィールド篇
※放映地域：関東、関西、中京、福岡、北海道、宮城、新潟、静岡、岡山・高知、広島
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH ドキュメンタルムービー『生まれ変わるために。』」
【タイトル情報】
■「FINAL FANTASY VII REBIRTH(ファイナルファンタジーVII リバース)」
ジャンル：RPG
対応プラットフォーム：PlayStation5
発売日：2024年2月29日（木）予定
価格：9,878円（税込）
公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ffvii_rebirth/
公式SNS：https://twitter.com/ffviir_cloud
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO
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