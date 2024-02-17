ドラマ『VIVANT』で黒須駿役を演じた俳優の松坂桃李。堺雅人や阿部寛といった名だたる俳優陣が出演する本作で素晴らしい演技を見せてくれた。他にも『新聞記者』や『居眠り磐音』などの映画でも主演を務めるなど、日本を代表する俳優として大活躍している。そんなイケメン俳優の松坂だが、意外にも男性、特に陰キャから絶大な支持を得ているようだ。陰キャ層からの人気が高い理由の１つとして、大の『遊戯王』好きという意外な一面