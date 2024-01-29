作詞家・秋元康氏（65歳）が、1月28日に放送されたトーク番組「まつもtoなかい」（フジテレビ系）に出演。同番組はダウンタウン・松本人志（60歳）の芸能活動休止を受け、タレント・中居正広（51歳）の“1人MC”となったが、「松本さんと話したかったですよね？」と聞かれ「それはもちろんね」と語った。番組冒頭、松本人志が活動休止のため、“1人MC”となった中居正広が、番組そのものが「ぶっ倒れそう」と話す中で、秋元康氏と