ヘンリー王子とメーガン妃が２３日、ジャマイカのイベントにサプライズ登場。チャールズ国王とキャサリン皇太子妃が入院中だけに、専門家から批判が集まっている。英各メディアが２４日に伝えた。ヘンリー王子夫妻はレゲエ界のレジェンド、故ボブ・マーリーの伝記映画「ワン・ラブ」のプレミア上映会にサプライズ登場。手をつないでレッドカーペットを歩き入場した。メーガン妃がレッドカーペットに登場したのは、昨年１１月の