【AFP＝時事】国連（UN）は16日、米アラバマ州に対し、窒素ガスによる窒息という「試されたことがない」方法による死刑執行を中止するよう求めた。こうした方法は拷問に当たる可能性があると警告している。30年以上にわたり収監されているケネス・ユージーン・スミス（Kenneth Eugene Smith）死刑囚の刑の執行は、今月25日に予定されている。近年では主に薬物注射による死刑執行が行われてきたが、アラバマ州はスミス死刑囚の