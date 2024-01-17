中国政府は去年のGDP＝国内総生産が5.2％と発表し、政府目標は達成したが、中国経済の原動力である不動産は不況の出口が見えない結果となった。中国の国家統計局は17日午前、去年1年間のGDP伸び率が前の年に比べてプラス5.2％だったと発表した。不動産投資では、前の年に比べマイナス9.6％と依然低い水準で、先行き不透明感は強いまま。山東省乳山市の海沿いでは、20年以上前から過剰なリゾート開発が行われた結果、今はゴーストタ