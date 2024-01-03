2年をかけて完成したメジャー仕様の練習施設「TSUTSUGO SPORTS ACADEMY」第4回WBC（2017年）で日本代表の4番打者を務め、MLBのサンフランシスコ・ジャイアンツ傘下でプレーする筒香嘉智外野手が、和歌山県の北東部にある出身地・橋本市に野球施設「TSUTSUGO SPORTS ACADEMY」を創設。12月上旬に竣工式が行われた。世界で活躍する人材の土台作りをする場として、総工費2億円を“自腹”で負担したという理由とは……。同施設は、