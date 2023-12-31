¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ï¶²Îµ¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¿°¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î»Ñ·Á¤äÀ¸ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ï¼±¤Ï¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤ò¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÂç³Ø¤Ç¶²Îµ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ó¡¦¥¯¥ì¥¤¥ó»á¤¬5¤Ä¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Five things you probably have wrong about the T rexhttps://theconversation.com/five-things-yo