Photo: Lance Gerber, Manar Abu Dhabi なにこれ、すごい。思わず感嘆してしまうほどの圧倒的なインパクトを持つこちらの景色は、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビのアラビア海近郊にあります。Manar Abu Dhabiという都市プロジェクトの一環で、現在アブダビの各地で楽しめるアート体験のひとつです。Colossalによれば、こちら壮大な景色はアメリカン人アーティストのJim Denevanによるラ
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