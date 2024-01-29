エジプト・ギザのメンカウラー王のピラミッド（2023年2月6日撮影）。(c)Amir MAKAR / AFPAFPBB News

エジプトのピラミッド改修工事、動画が物議 学者から「ありえない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • エジプトの首都カイロにある「メンカウラー王のピラミッド
  • 当初の外観に戻すことを目指す改修工事の動画がネットに投稿された
  • しかし工事を批判する声が上がり、学者からは「ありえない」との声もあった
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