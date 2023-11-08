発売早々なぜ受注停止？最近は発売直後に受注停止となる新型車が多く、2023年6月に発売されたトヨタの高級ミニバン「アルファード／ヴェルファイア」は受注を止めています。トヨタの販売店は、「新型アルファードと新型ヴェルファイアは注文が殺到し、発売早々に納期が1年に達しました。さらに延びることも予想され、7月に受注を停止しています」といいます。発売早々に受注を停止したトヨタ新型「アルファード」特にアル