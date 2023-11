パクチーを「どんな料理にも入れたい」とこよなく愛する人がいる一方、「カメムシみたいな匂いがして食べられない」という人もいます。パクチーの好き嫌いが真っ二つに分かれる原因には遺伝的な違いがあることが、DNA検査会社の調べにより判明しました。Cilantro Love and Hate: Is it a Genetic Trait? - 23andMe Bloghttps://blog.23andme.com/articles/cilantro-love-hate-genetic-traitWhy do some people think cilantro tast