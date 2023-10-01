東京都港区のジャニーズ事務所（写真・時事通信）ジャニーズ事務所の名称変更について、ファンなどからの公募で募集する方針だと、「日本経済新聞」や「スポーツ報知」などが報じている。9月7日に、藤島ジュリー景子社長、新社長となる東山紀之、「ジャニーズアイランド」社長の井ノ原快彦らが出席し、会見を開いたジャニーズ事務所だが、その場では社名変更はおこなわないと明言。しかし、性加害者である故・ジャニー喜多川